Ханой, 10 февраля, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 23 956 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Уточняется, что 23 953 из них связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка сложилась в столице Вьетнама Ханое — там за сутки выявили почти 3 тыс. носителей SARS-CoV-2. Также более тысячи зараженных выявили в провинции Нгеан и в городе Хайфон.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на вьетнамской территории достигло 2 404 651. Уже смогли выздороветь почти 2,2 млн пациентов, еще 38 614 с болезнью не справились и скончались.