Женева, Швейцария, , 23:42 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 2 893 613 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 378 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 9 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 399 600 607 носителей вируса, подтверждено 5 757 562 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 857 470 выявленных инфицированных и 9134 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.