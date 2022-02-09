Рим, 9 февраля, 2022, 23:37 — ИА Регнум. 31 марта 2022 года в Италии, как предполагается, завершится действие режима ЧС, но это не означает автоматической отмены всех антикоронавирусных ограничений, передают национальные СМИ в среду, 9 февраля, со ссылкой на осведомленные источники.

ИА REGNUM Маски

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Решение правительства страны будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В частности, весьма вероятно, что обязанность носить маски в общественных пространствах закрытого типа сохранится и после марта 2022 года.

По данным на9 февраля, в Италии умерли149 896человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на384(днем ранее — на415). Число подтвержденных носителей выросло на81 367(днем ранее — на101 864). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 847 436 — почти 20% населения страны. В настоящее время заражены1 874 625человек (на53 175 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48,5 миллионачеловек (более 80,7% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны и пользоваться городским и междугородним транспортом). Весной 2022 года планируется рассмотреть вопрос о снятии режима ЧС и большинства ограничений.