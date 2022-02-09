Вашингтон, 9 февраля, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Телефонные переговоры 9 февраля состоялись у американского президента Джо Байдена с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Она отметила, что в планы Байдена входят переговоры «в течение недели» ещё с несколькими европейскими коллегами. По словам представителя Белого дома, пока рано говорить, насколько состоявшиеся в Москве и в Киеве встречи Макрона были результативными.

Псаки «На что мы обращаем внимание, так это не на сообщения об итогах встречи, а на то, предпринимает ли Россия шаги по деэскалации [в отношении Украины]. Она этого не делает».

Напомним, 7 февраля Макрон в Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным: переговоры длились около пяти часов. На следующий день он провёл встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.