Москва, 9 февраля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Преждевременным было сообщение о том, что российскую фигуристку Камилу Валиеву решено отстранить от индивидуальных соревнований после допингового скандала, сообщает 9 февраля «Спорт-экспресс».

Фигурное катание

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — трансляция»

Отмечается, что информация о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире фигуристов и об отстранении Валиевой от индивидуальных соревнований не находит подтверждения.

Издание указывает на то, что ещё не принято решение о том, как поступить с российской фигуристкой после появления информации о положительном результате допинг-теста. Так, Валиева может быть признана невиновной, и тогда российская сборная сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Занимаются этим вопросом юристы Олимпийского комитета России и МОК. Ожидается, что завтра, 10 февраля, в 13:00 по пекинскому времени должно выйти официальное заявление МОК.