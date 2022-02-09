Стокгольм, 9 февраля, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 114. Эта информация была опубликована 9 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 16 358 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 2 372 637 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 18 093 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 788 566 человек старше 12 лет (86,6%), вторую — 7 537 528 (83,9%). 4 438 841 швед старше 18 лет прошел процедуру ревакцинации (53,7%).