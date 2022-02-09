Москва, 9 февраля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Слишком большое количество прививок от коронавируса могло стать причиной, по которой депутат Госдумы Владимир Жириновский (лидер ЛДПР) тяжело переносит заражение таким штаммом, как «Омикрон». Об этом рассказал 9 февраля академик РАН Виталий Зверев в интервью «МК».

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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Комментируя информацию о том, что лидера ЛДПР положили в Центральную клиническую больницу после того, как тестирование показало заражение «Омикроном», академик напомнил, что при вакцинации человеческий организм испытывает серьёзную нагрузку, не исключены осложнения.

Виталий Зверев «Иммунная система каждый раз напрягается после прививки. Ещё большую нагрузку получает она при частой ревакцинации. Особенно если люди ревакцинируются одним и тем же препаратом. От этого могут быть любые осложнения, вакцина до конца не испытана».

Он добавил, что 100%-ной защиты от COVID-19 прививки не дают. Есть примеры таких людей, кто прививался неоднократно, «и всё-таки переболели ковидом».

Виталий Зверев «Всё дело в том, что организм не отвечает даже на повторную частую вакцинацию одной и той же вакциной, не говоря уже о второй, третьей и четвертой».

Он посоветовал тем, кто часто ревакцинируется, делать это «хотя бы другой вакциной, в которой присутствуют другие белки коронавируса».

Напомним, Жириновский, призывая сограждан прививаться от коронавируса, ставил себя в пример, говоря, что неоднократно ревакцинировался.

Так, в середине декабря он сообщил о седьмом уколе (начиная с сентября 2020 года), отметив, что на этот раз привился «КовиВаком». Через несколько дней он заявил в одном из интервью: «В конце декабря будет ещё восьмой укол. За полтора года восемь раз я укололся разными вакцинами».