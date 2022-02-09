Проблемы лидера ЛДПР, заражённого «Омикроном», связали с частой вакцинацией
Москва, 9 февраля, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Слишком большое количество прививок от коронавируса могло стать причиной, по которой депутат Госдумы Владимир Жириновский (лидер ЛДПР) тяжело переносит заражение таким штаммом, как «Омикрон». Об этом рассказал 9 февраля академик РАН Виталий Зверев в интервью «МК».
Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»
Комментируя информацию о том, что лидера ЛДПР положили в Центральную клиническую больницу после того, как тестирование показало заражение «Омикроном», академик напомнил, что при вакцинации человеческий организм испытывает серьёзную нагрузку, не исключены осложнения.
Он добавил, что 100%-ной защиты от COVID-19 прививки не дают. Есть примеры таких людей, кто прививался неоднократно, «и всё-таки переболели ковидом».
Он посоветовал тем, кто часто ревакцинируется, делать это «хотя бы другой вакциной, в которой присутствуют другие белки коронавируса».
Напомним, Жириновский, призывая сограждан прививаться от коронавируса, ставил себя в пример, говоря, что неоднократно ревакцинировался.
Так, в середине декабря он сообщил о седьмом уколе (начиная с сентября 2020 года), отметив, что на этот раз привился «КовиВаком». Через несколько дней он заявил в одном из интервью: «В конце декабря будет ещё восьмой укол. За полтора года восемь раз я укололся разными вакцинами».