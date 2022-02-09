Бразилиа, , 22:40 — REGNUM Стоимость антиген-тестов для самостоятельного тестирования на COVID-19 в Бразилии превышает европейские на 80%, сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

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Отмечается, что стоимость одного теста в стране колеблется от 7,5 до 13 евро, в то время как в Германии тесты стоят 1−3 евро, а в Испании — 5 евро. Бразильские цены находятся в диапазоне, принятом в США.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, являющийся ярым противником вакцинации, пока не рассматривает возможности бесплатного распространения тестов. Национальное агентство по надзору за здоровьем разрешило распространять тесты для самотестирования только с 28 января.

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