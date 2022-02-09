Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Губернаторы американских штатов Нью-Йорк и Массачусетс объявили 9 февраля, что они не будут продлевать некоторые приказы об обязательном ношении масок в общественных местах, присоединившись к растущему списку штатов, планирующих ослабить меры по борьбе с коронавирусом, сообщает Reuters.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Степанова А. Лицо

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Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул не собирается продлевать приказ о ношении масок в общественных местах по истечении срока его действия.

Штат Массачусетс намерен отказаться от приказа о ношении масок в школах. Пока остается неясным, пожелает ли администрация Нью-Йорка также отменить отдельный приказ о ношении масок в государственных школах, срок действия которого истечет через две недели.

Напомним, что ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о бесплатной раздаче масок N95 из-за стремительного распространения штамма «Омикрон».