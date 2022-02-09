Москва, 9 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Владимир Жириновский (лидер ЛДПР) находится в Центральной клинической больнице в Москве с 2 февраля, сообщили 9 февраля в пресс-службе Минздрава РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

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Уточняется, что у политика выявили заражение штаммом коронавируса «Омикрон» — с этим диагнозом его и положили в больницу. Сейчас «его состояние стабильное».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 февраля СМИ распространили информацию о госпитализации главы ЛДПР, причём указывалось, что лёгкие пациента поражены на 50−75%.