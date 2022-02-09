Подгорица, 9 февраля, 2022, 19:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от последствий заражения коронавирусом скончались девять человек, зарегистрировано 425 новых случаев заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

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Среди умерших самому младшему было 66 лет, а самому старшему — 87. Таким образом, общее число смертей, связанных с COVID-19, в Черногории увеличилось с начала пандемии до 2622 человек.

Больше всего новых зараженных в Подгорице — 139, затем в Баре — 59 и в Никшиче — 48. В Улцине 38 новых зараженных, а в Герцег-Нови — 33.