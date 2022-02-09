Москва, 9 февраля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. О прибытии в Москву 9 февраля британского министра иностранных дел Элизабет Трасс сообщает посольство королевства в России в своём Twitter.

Policy Exchange Элизабет Трасс

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Отмечается, что глава Форин-офиса прилетела в Россию на встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым — «чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины».

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств в Москве запланирована на 10 февраля. Планировалось обсуждать российские инициативы по гарантиям безопасности.