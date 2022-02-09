Берлин, , 21:27 — REGNUM Ассоциация врачей общей практики в Германии присоединилась к призывам разработать конкретный план по дальнейшему сдерживанию пандемии COVID-19. Об этом сообщает 9 февраля немецкое издание Spiegel.

Германия

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Генеральный директор Немецкого общества больниц (DKG) Джеральд Гасс заявил, что клиникам пока удаётся справляться с волной распространения штамма «Омикрон», и перегрузки учреждений здравоохранения не ожидается по крайней мере в ближайшие недели.

«До сих пор DKG неоднократно предупреждало, что значительный рост числа случаев заражения может привести к хаосу в системе здравоохранения. Главной причиной, по которой всё обернулось иначе, являются все ещё действующие ограничительные меры. Это в значительной степени способствовало тому, что волна, которой так опасались, оказалась не такой уж опасной», — отметил Гасс.

В связи с этим он высказался за сохранение ограничительных мер до достижения пика волны заражений «Омикроном», которого федеральное правительство ожидает через одну-две недели. После этого правительство может рассмотреть и постепенное смягчение ограничений, считает директор DKG.