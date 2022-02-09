Варшава, 9 февраля, 2022, 17:52 — ИА Регнум. В случае нападения России на Украину, странам Запада надо проявить жёсткость и нанести «удар по Москве», заявил 9 февраля бывший польский президент Лех Валенса в интервью Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Лех Валенса

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Заявив, что российская политика перешла грань, Валенса добавил:

«Если [президент РФ Владимир] Путин нападёт на Киев, должен последовать незамедлительный ответ — удар по Москве».

По его мнению, долг Варшавы — помочь Киеву, предоставив в распоряжения украинских военных все свои силы.