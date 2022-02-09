Пекин, 9 февраля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Третье место занял Семён Елистратов в состязаниях по шорт-треку на дистанции 1 500 метров. Он прошёл дистанцию за 2 минуты 9,267 секунды.

Cismsochi2017.ru Шорт-трек

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Первое место досталось Хвану Дэ Хону (Южная Корея) — 2 минуты 9,219 секунды, второе — Стивену Дюбуа (Канада) — 2 минуты 9,254 секунды.

Всего в забеге участвовал десять спортсменов.