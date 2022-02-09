Москва, 9 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Американцы добиваются своей политикой, чтобы Минские соглашения были пересмотрены, заявила 9 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «России 24».

МИД России Мария Захарова

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Комментируя слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Минские соглашения могут быть выполнены якобы только в том случае, «если будет найдена их должная очерёдность», российский дипломат сказала, что это как минимум странно, ведь в соглашении «чётко прописана вся последовательность шагов всех сторон».

Захарова «Подобные высказывания, а особенно их синхронность говорят об одном: США выступают за пересмотр Комплекса мер, это чревато разрушением мирного процесса».

В итоге украинские власти действуют, воодушевлённые политикой Вашингтона, в стиле «антиподвигов» «в отношении собственного населения», а также «международного права и здравого смысла», добавила представитель МИД РФ.