Лондон, 9 февраля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Несогласованные с НАТО нюансы были затронуты французским президентом Эммануэлем Макроном на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, пишет 9 февраля Daily Mail.

Иллюстрация из комикса Алана Мура «Капитан Британия. Искаженный мир» (MARVEL) Над ночным Лондоном Капитан Британия

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Уточняется, что французский президент сделал Путину на встрече 7 февраля ряд предложений, касающихся Украины. Эти инициативы не получали одобрения НАТО.

Отмечается, что британские власти не приветствуют такие шаги Макрона. Они были восприняты как желание французского лидера выделиться и показать Москве, что миротворцем является именно он.