Волгоград, 9 февраля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В Волгоградской области за сутки выписан после выздоровления 401 пациент, перенёсший COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 февраля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано 11 летальных исходов.

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За минувшие сутки новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 32 районах региона — диагноз подтверждён у 1 715 человек, в том числе 507 детей. Всего в Волгоградской области выявлено 154 103 носителя коронавируса. Выздоровели 127 778 жителей, скончались от осложнений 6 086 пациентов. Продолжают лечение в стационарах и амбулаторно 20 239 человек.

По данным федерального оперштаба, за истекшие утки госпитализировано 418 кови-пациентов.