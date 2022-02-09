Нью-Йорк прощается с приказом о ношении масок
Вашингтон, 9 февраля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул не собирается продлевать приказ о ношении масок в общественных местах по истечении срока его действия, сообщает 9 февраля Reuters.
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Люди в масках на Улицах Нью-Йорка
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Пока остается неясным, пожелает ли администрация города продлевать отдельный приказ о ношении масок в государственных школах, срок действия которого истечет через две недели.
Напомним, губернатор-демократ Кэти Хочул призвала нью-йоркцев носить маски в конце декабря на фоне очередной волны распространения коронавируса.