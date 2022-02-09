Рига, 9 февраля, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В четверг, 10 февраля, сборная Латвии по хоккею с шайбой дебютирует на Олимпийских играхв Пекине. Об этом сообщил латвийский порталrus.lsm.lv.

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Первым соперником Латвии будет Швеция, от которой ожидается «физический хоккей», заявил вратарь сборной Янис Калниньш.

Голкиперприсоединился к сборной накануне, но поздний приезд не доставил особых проблем:«Усталости сегодня больше нет, была небольшая скованность в ногах, когда тренировался после перелета».

Калниньш в нынешнем сезоне играет в Шведской хоккейной лиге. Первая игра в олимпийском турнире запланирована как раз со Швецией. «Они будут бегать, бить, играть в физический хоккей», — считает он.

Сборная Латвиипосле шведовсыграет 11 февраля с Финляндией, а 13 февраля в последний день группового раунда сыграет со Словакией.