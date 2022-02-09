Бухарест, , 16:40 — REGNUM За минувшие сутки в Румынии зарегистрировано 27 346 случаев заболевания SARS-CoV-2. Об этом 9 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Как утверждают эксперты, общие показатели заболеваемости коронавирусом в стране снижаются, однако в процентном соотношении с предыдущим месяцем они остаются высокими. По официальным данным, наибольшее число инфицированных граждан выявили в Бухаресте, Яссах, Констанце и других крупных городах страны.

Сообщается о 176 летальных исходах. Согласно официальной информации, абсолютное большинство пациентов не были вакцинированы.

По состоянию на 9 февраля число жителей Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,46 млн. Из них скончались 60 916 человек.