Нижний Новгород, 9 февраля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области пока не планируют отменять требование об обязательном наличии коронавирусных QR-кодов для граждан, желающих посетить театральные представления. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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Необходимость электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19 для посещения театров объясняют тем, что эти учреждения культуры должны оставаться зоной, свободной от коронавируса.

Риски заражения коронавирусной инфекцией в театрах достаточно высоки, поскольку рассадка зрителей в них довольно таки плотная, и люди проводят в закрытом помещении достаточно продолжительное время.

Также в правительстве Нижегородской области отметили, что театры, в отличие от медицинских учреждений, где граждане тоже вынуждены подолгу находиться в помещении с большим количеством других людей, не являются местами первой необходимости.