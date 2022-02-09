Стокгольм, , 16:31 — REGNUM Сегодня, 9 февраля, в Швеции были отменены практически все антикоронавирусные ограничения. Однако не все жители страны испытывают позитивные эмоции. О плюсах ковид-ограничений шведы рассказали журналистам SVT.

Стокгольм. Швеция

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«Ну, не надо было расстраиваться, если не было времени встретиться с друзьями», — отметила Бинта Шам.

«Не нужно было обниматься и все такое», — призналась Ева Линдеберг.

«Теперь не будут соблюдать социальную дистанцию», — заявила Виллемо Екман.

«Не надо было ходить на все встречи, а просто посещать их в удаленном формате. Можно было экономить время, бензин», — поделился своими мыслями Маттиас Линдеберг.

«Не надо было ходить в школу», — заметила Кайели Бишоп Щелльберг.