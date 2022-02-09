Варшава, , 15:58 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 9 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 78 018 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 310 человек.

В больницах по состоянию на 9 февраля находятся 18 987 пациентов с COVID-19. Из них 1 189 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 270 343 случая заражений коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 107 204 человека.