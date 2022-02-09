Рига, , 15:54 — REGNUM Кардинальное расхождение во взглядах общества Латвии на сроки и методы снятия ковид-ограничений вызывают обеспокоенность властей. Об этом в интервью гостелевидению LTV заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

«Мы находимся между двумя крайностями — с одной стороны, компании говорят о необходимости отменить все, с другой стороны — руководители больниц, утверждающие, что ситуация с ковид-пациентами все еще остается напряженной», — признал он.

По словам Кариньша, даже в правительстве нет единого мнения об ограничениях, и нужно найти компромисс. Сейчас обсуждается вопрос об отмене сертификатов в определенных ситуациях, и важно, чтобы у Министерства здравоохранения было аналогичное мнение, сказал Кариньш.

Он добавил, что попросил министерство пересмотреть все ограничения с учетом показателей госпитализации.

Эпидемиологическая ситуация меняется, и логично было бы изменить эпидемиологические правила. Поэтому вопрос не в том, отменить ли требование о ковид-сертификатах в местах, где носят маски, а в том — когда, добавил глава латвийского правительства.

В Латвии в последнее время регистрируется рекордное число заразившихся коронавирусом.