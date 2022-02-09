София, , 15:47 — REGNUM Занятия во всех средних и средне-специальных учебных заведениях столицы Болгарии Софии полностью возобновятся с 14 февраля. Об этом со ссылкой софийский городской департамент здравоохранения сообщает БТВ.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, в настоящее время число случаев заражения коронавирусом в регионе идет на спад, и школы и ПТУ готовы к приему учеников.

Предполагается, что соответствующие занятия в очной форме будут проводиться в две смены.

Напомним, учебный процесс в большинстве школ и гимназий в Софии осуществлялся в режиме он-лайн. По словам специалистом, это привело к резкому падению успеваемости школьников и качества получаемых ими знаний.