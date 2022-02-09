София, 9 февраля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев объявил о созыве экстренного заседания Совета безопасности страны. Об этом 9 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Rumenradev.org Румен Радев

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Согласно официальной информации, на повестку дня вынесены вопросы укрепления болгарской армии и активизация взаимодействия Софии с государствами-партнерами по НАТО.

«Мы должны выработать четкую позицию по укреплению восточных границ Североатлантического альянса и размещения на своей территории иностранных войск», — резюмировал, в частности, он.

Как ожидается, встреча министров в рамках Совета безопасности состоится в Софии 15 февраля. До этого времени Р. Радев проведет ряд рабочих встреч с представителями минобороны и Государственного агентства национальной безопасности Болгарии.