Таллин, 9 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Утром 9 февраля в больницах Эстонии находилось 413 инфицированных коронавирусом пациентов (днем ранее 407). Об этом сообщил Департамент здоровья со ссылкой на собственные данные.

В больнице

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Из пациентов 270 (днем ранее 244) нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого хода заболевания COVID-19. При этом 182 (67%) не были вакцинированы, а у 88 (33%) был пройден полный курс вакцинации.

В течение суток в больницах Эстонии открыли 98 новых историй болезни, хотя за последние 10 дней в больницах добавлялось в среднем 37 пациентов с симптоматической формой ковида.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 6 853,62 случая на 100 000 человек (днем ранее — 6791,17). За сутки скончались 13 зараженных коронавирусом человек в возрасте от 66 до 96 лет.