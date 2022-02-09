Копенгаген, 9 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Королева Дании Маргрете II получила положительный результат теста на СOVID-19, сообщает 9 февраля пресс-служба королевского двора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ее Величество королева получила положительный результат теста на COVID-19 во вторник, 8 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у королевы проявляются легкие симптомы коронавируса, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля COVID-19 больше не классифицируется как социально опасное заболевание в Дании. В этой связи в стране были отменены последние ограничения по коронавирусу.

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