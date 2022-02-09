Варшава, 9 февраля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. 9 февраля в Варшаве состоялось первое заседание Совета по COVID-19, на котором премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что есть острая необходимость заняться не только противодействием распространению коронавируса, но и борьбой с болезнями сердца, онкологическими заболеваниями и диабетом. Об этом сообщает Polskie Radio.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

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Матеуш Моравецкий добавил, что два года борьбы с коронавирусом показывают, что «простых решений нет и не будет».

«Мы хотим как можно быстрее, не забывая при этом о проблемах, связанных с COVID-19, приступить к решению всех остальных проблем в соответствии с нашими планами на сегодняшний день, принимая во внимание как борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом — это основные заболевания, от которых страдает польское общество», — заявил политик во время мероприятия.

Премьер-министр страны добавил, что одной из задач Совета по COVID-19 будет разработка системы поддержки для всех, кто пострадал от дистанционного обучения. Он отметил, что пандемия оставила глубокий след на психическом состоянии детей и молодежи.