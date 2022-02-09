Белград, 9 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Регистрация Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» является неизбежной. Такое мнение 9 февраля высказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью сербской газете «Политика».

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

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Как отметил Гинцбург, вопросом о регистрации «Спутника V» в ВОЗ и в Европейском агентстве лекарственных средств прямо занимается Минздрав РФ, а не центр им. Гамалеи.

«Насколько мы знаем, все необходимые документы уже переданы, и мы вскоре ожидаем окончательное рассмотрение. Мы уверены, что регистрация нашей вакцины в ВОЗ неизбежна, потому что эффективность и безопасность «Спутника V» — научный факт, подтвержденный в более чем 20 публикациях в ведущих мировых медицинских журналах», — сказал он.

Также глава центра им. Гамалеи указал, что аденовирусная платформа, являющаяся базой для этой вакцины, изучалась на протяжении 30 лет и не имеет серьезных побочных эффектов, таких как миокардит и воспаление сердечной мышцы, которые связывают с некоторыми другими препаратами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что технические группы Фонда социального страхования Коста-Рики (CCSS) начали вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте до девяти лет.