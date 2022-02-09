Джакарта, , 15:35 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 46 843 носителя коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По состоянию на 9 февраля в Индонезии выявлено 4 626 936 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 14 016 пациентов. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 216 328 человек.

За сутки от COVID-19 умерли 65 жителей Индонезии. Эпидемия унесла жизни 144 784 человек.

Напомним, ранее Индонезия официально вступила в третью волну эпидемии коронавирусной инфекции.