Нижний Новгород, 9 февраля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В правительстве Нижегородской области объяснили, по какой причине власти региона не переводят все школы на дистанционный формат обучения, несмотря на рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нижегородские власти считают, что принятие столь радикальных мер в складывающейся в регионе эпидемиологической обстановке было бы преждевременным, поскольку в разных районах складывается разная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

По этой причине правительство Нижегородской области решило позволить руководству каждой отдельной школы самостоятельно принимать решение — оставлять учеников на очном обучении или же переводить на «удалёнку», если возникнет такая необходимость.

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