7 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 22:08 — REGNUM Сенатор США Бен Кардин пригрозил России наисильнейшими экономическими и политическими санкциями в случае вторжения на Украину. При этом он отметил, что двухпартийный список потенциальных санкций почти готов и получил поддержку президента США Джо Байдена.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы надеемся показать господину Путину, что демократы и республиканцы в Сенате и палате представителей, а также Белый дом объединились. Что цена вторжения на Украину очень, очень высока как с экономической точки зрения, так и в плане изоляционной политики», — указал Кардин.

Политик уточнил, что потенциальные санкции могут носить и финансовый, и персональный характер, затрагивая лично президента России Владимира Путина, его финансово-политическую активность и российскую экономику.

Бен Кардин AFGE

Одним из самых жестких шагов со стороны США и их европейских союзников может стать отключение России от международных банковских операций, что потенциально лишит страну международной прибыли от добычи нефти и газа, на которую приходится более 40% доходов государства.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Русские политики ни за что не станут рисковать своими инвестициями и побочными сделками», — пишет selfishly.

«Путин играет в небольшую игру с Джо и его администрацией. Он на 50% проверяет их и на 50% развлекается за их счет. Если бы он хотел Украину, он бы ее уже получил. Тем временем Джо и его генералы тратят большие деньги на борьбу с несуществующей угрозой. Байден сделал слишком мало при выводе войск из Афганистана, а теперь он делает слишком много в отношении чувства юмора Путина», — считает 1pingyes2pingsno.

«Россия подверглась большему количеству санкций со стороны США, чем любая другая страна, которую я могу вспомнить. Санкции, похоже, не работают», — указывает jimmyP132.

«Мысли о военной конфронтации с Россией или Китаем — худшая идея в истории плохих идей. Самым большим провалом американской внешней политики после распада Советского Союза было продолжение притворяться, что Россия по-прежнему является нашим главным врагом. Почему безумцы в Вашингтоне не попытались ослабить напряженность в отношениях с Россией, свернув НАТО и заключив выгодные торговые и культурные соглашения? Путину остается только ждать. Ему не нужно воевать с нами. Мы уже на пути к развалу сами по себе», — подчеркивает pluto3286.

«Байден — бог санкций, в основном направленных против его собственного народа», — отвечает jinglebellrainbow.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден позволил им стать бензоколонкой Европы. Трамп был прав с самого начала. Санкции теперь ничего не значат», — комментирует perogi007.

«Он уже нажился на нас, следя за каждым нашим шагом на шахматной доске. Сколько мы и НАТО уже потратили только за последние 3 недели? Мы даже рекламировали каждый ход до того, как он был сделан», — вспоминает bookertdied.

«Поверьте мне, при Байдене любые санкции против России в конечном итоге больше навредят США, чем России», — уверен conservativevoter224.

«Администрация Байдена только и делает, что угрожает, но мало что предлагает. Вводите санкции сейчас, зачем ждать военных действий? Что касается прекращения поставок газа в Европу (Германию и Францию), сомнительно, что они пойдут на это», — рассуждает sfcrete7.

«Нет, Путин не пострадает из-за санкций, воюющий российский народ пострадает, и воюющие союзные войска, но не те, кто ходит в России и в союзных странах в дорогих костюмах. Я думаю, что России нужно принять закон о том, что все политики и члены их семей, имеющие право на участие в войне, должны воевать с ними в течение первых двух лет, как минимум. Тогда вы увидите гораздо меньше желающих воевать», — пишет myfamilycameherein1620.

«Путина не волнуют угрозы США. Китай — вот новая большая торговая и финансовая страна с тех пор, как администрация Байдена разрушила экономику Америки», — негодует Alaskanrifleman512.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ввели санкции против России в 2014 году и с тех пор постоянно их ужесточали. Санкции, в частности, касаются и запрета на экспорт в Россию различных американских технологий.

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