Пекин, , 15:12 — REGNUM Матч со сборной Швейцарии был тяжёлым, но российские хоккеисты выстояли. Об этом 9 февраля заявил главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов.

Хоккей

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

«Тяжёлый матч. Ребята молодцы, выстояли», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

Он добавил, что на таких турнирах, как Олимпиада, тяжело играть восемь минут в меньшинстве, о чём тренерский штаб донёс игрокам после матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла Швейцарию со счётом 1:0.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские хоккеисты обыграли швейцарцев на старте Олимпиады