Пекин, 9 февраля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Определены составы мужской и женской команд по биатлону на спринтерские гонки на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 9 февраля сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

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В состав мужской сборной вошли Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов. В женской команде выступят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

Женский спринт на Олимпиаде пройдёт 11 февраля, мужская гонка — 12 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская биатлонистка Евгения Буртасова не выступит в спринте на Играх в Пекине.