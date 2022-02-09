Новосибирск, 9 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Новосибирская область приближаются к максимальным значениям пятой волны COVID-19. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сегодня, 9 февраля, сообщил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Новосибирске мы видим очень большой дневной прирост, — сказал Нетёсов. — Мы можем перейти планку в 4 тысячи заражённых в день. Но в ближайшую неделю должно наступить насыщение, так как по всем расчетам, мы близки к максимуму».

Он также отметил, что снижение после штамма «Омикрона» идет медленнее, чем подъём.