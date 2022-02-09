Пекин, 9 февраля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Российские хоккеисты победили команду Швейцарии в первом матче группового этапа Олимпийских игр. Об этом 9 февраля сообщает ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Слепышев

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард Антон Слепышев на 20-й минуте встречи.

Отметим, что в конце второго периода Слепышев был удалён на четыре минуты за удар соперника головой. Однако швейцарцы не смогли реализовать численное преимущество.

Во втором и третьем периоды команды больше не смогли поразить ворота друг друга Российский вратарь Иван Федотов сыграл «на ноль», отразив 33 броска по своим воротам.