Москва, 9 февраля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Россия обращалась с призывом к западным странам начать диалог по безопасности в течение многих лет и теперь непонятно, почему некоторые страны Европы обращаются с таким же призывом к Москве. Об этом 9 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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"Наверное, в этом мире искривленных зеркал и соответствующих отображений реальности, которые реальностью не являются, и появляются такие заявления о том, что нас европейские страны призывают к предметному диалогу по проблемам безопасности. На самом деле этот вопрос уже в нынешней фазе поставила наша страна. Теперь нас призывают к тому, чем мы пытаемся заниматься с западными партнерами вот на этой стадии уже не первый месяц», — сказала она.

Также Захарова задалась риторическим вопросом, разве не были выступления президента РФ Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН во время его личного присутствия на сессиях организации в Нью-Йорке, его же выступление на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, неоднократные заявления главы МИД РФ и научно-практические конференции российского Минобороны таким же предложением.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва пыталась построить диалог со странами Запада в позитивном ключе на протяжении многих лет.

«Я упомянула в качестве, наверное, такой самой яркой стартовой точки 2007 год, сейчас — 2022, сколько лет мы и намекали, и говорили прямо. Сейчас мы, действительно, уже приступили к прикладной стороне, направляя уже в письменном виде конкретный перечень вопросов, по которым мы хотим получить предельно конкретные письменные же ответы», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что многие южные и восточные партнёры подают сигналы о том, что готовы сотрудничать с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).