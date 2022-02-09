Сыктывкар, 9 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми число больных ковиом пополнили 1814 человек, 202 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в республике жертвами ковида стали три человека, всего с начала пандемии — 2801.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми началась вакцинация подростков. Прививку сделали четыре десятка человек.