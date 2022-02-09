Сыктывкар, , 14:30 — REGNUM В Коми первым компонентом вакцины «Спутник М» привили 38 школьников, сообщает минздрав республики.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, первая партия вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М» поступила в Коми в конце января. В регион завезли 480 доз. Всего в республике от ковида привиты 437 355 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии от ковида привили более 2,4 тысячи подростков.