Москва, 9 февраля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Ситуация на Украине развивается по худшему из возможных сценариев, страну ведут к войне. Об этом посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Government.ru Борис Грызлов

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По его словам, украинский народ выбрал президентом Владимира Зеленского, так как тот обещал привести страну к миру. Но в действительности в Киеве усилилась «партия войны», она «фактически пытается привести Украину к реальной войне».

«То, что сейчас происходит — это наихудший сценарий, который может быть», — подчеркнул Грызлов.

Он добавил, что Россия прикладывает все возможные дипломатические усилия, чтобы не позволить Украине решать вопросы силой.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской партии «Держава» Дмитрий Василец ранее заявил, что не верит в исполнение Зеленским Минских соглашений.

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