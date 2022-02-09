Мадрид, 9 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что сейчас настало время для дипломатии и диалога, чтобы разрешить кризис вокруг Украины, а не для сценариев и гипотез о возможном «нападении» России на соседнюю страну. Об этом пишет агентство EFE.

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«Ситуация и без того достаточно напряженная, не нужно вводить еще большее напряжение [вокруг Украины]», — сказал Альбарес.

Ранее в Киеве состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона.