Новосибирск, 9 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 февраля, за сутки зарегистрировано 13 323 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

flockine ОРВИ

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Днём ранее, по данным на 8 февраля, за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2828 обращений.

Отметим, что в Новосибирской области уже сделано 3 751 784 теста на коронавирус.