Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге в больницы, перепрофилированные на лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии, поступило 759 больных, это на 175 пациентов больше (+29,9%), чем сутками ранее, сообщили 9 февраля в городском оперштабе.

В коронавирусном стационаре

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За прошедшие сутки в Петербурге выписаны по выздоровлению из стационаров 819 человек (+615 к уровню предыдущих суток). В реанимационных палатах находятся 639 пациентов (-9), к аппаратам ИВЛ подключены 325 человек (-4). Всего в стационарах лечатся 8523 пациента.

На 9 февраля в Петербурге развернуто 10 039 коронавирусных коек в 18 городских и трех федеральных стационарах. Доля свободных коек составляет 29,87%, относительно норматива Минздрава.

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 160 110 человек, за сутки пациентов на домашнем лечении стало больше на 1646 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге уменьшился за сутки на 0,11 ед. и составляет сегодня 0,78 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 19 644 новых случая заражения коронавирусом (+8630 к цифре предыдущих суток). Выздоровели 11 242 человека (+2152), умерли 60 человек (-7).