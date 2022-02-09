Женева, Швейцария, 9 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Страны с низкими и средними доходами нуждаются в вакцинах от коронавируса, тестах и индивидуальных защитных средствах. На эти цели необходимо $16 млрд выделить эти деньги на безвозмездной основе страны с высоким уровнем доходов призвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Кроме того, еще $6,8 млрд требуется на покрытие расходов на доставку медикаментов и средств.

«В условиях когда значительная доля мирового населения всё ещё не имеет возможности вакцинироваться, пройти тестирование или лечение, $16 млрд в качестве безвозмездно выделенных средств срочно нужны от правительств для финансирования агентств ACT-Accelerator», — отмечается в заявлении ВОЗ.

Эти средств позволят агентствам ACT-Accelerator создать «вакцинный пул» из 600 млн доз вакцины, закупите 700 млн тестов, обеспечить лечение 120 млн пациентов с COID-19, а также закупить 433 млн кубометров кислорода, обеспечить 1,7 млн работников здравоохранения средствами индивидуальной защиты.

«Быстрое распространение «Омикрона» требует ещё более срочного обеспечения тестами, предоставления лечения и равноправного распределения вакцин в мире», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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По его словам, если инструменты борьбы с пандемией будут распределены в мире в духе солидарности, то человечество сможет «в этом году положить конец COVID-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации».

Предоставить финансовую безвозмездную помощь ACT-Accelerator просит у доноров на период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Германия планирует продолжить оказывать помощь бедным странам в борьбе с коронавирусом. Так, в 2022 году германское правительство намерено предоставить им не менее 75 млн доз вакцины против COVID-19.