Сан-Хосе, , 14:05 — REGNUM Технические группы Фонда социального страхования Коста-Рики (CCSS) начали вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте до девяти лет. Это следующий этап в рамках программы вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет, пишет Prensa Latina.

Коста-Рика Елена Польстер © ИА REGNUM

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Отмечается, что 11 января CCSS, отвечающий за общественное здравоохранение в Коста-Рике, начал применение детской вакцины Pfizer/BioNTech среди детей в возрасте от пяти до 11 лет, при этом стратегия заключается в том, чтобы начать с 11-летних детей и постепенно снижать возраст до тех пор, пока иммунизация этой возрастной группы не будет завершена.

Спустя две недели после начала действия программы настала очередь 10-летних детей, а 9 февраля — девятилетних: для них в регионах создан 121 пункт введения первой и второй доз вакцины.

График вакцинации детей в возрасте от пяти до 11 лет состоит из двух доз с интервалом в 21 день.

Согласно официальным данным, с 11 января по 7 февраля представителям этой возрастной группы было введено 100 584 дозы, из которых 86 351 сделали первую дозу вакцины, и 14 233 — вторую.