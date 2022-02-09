Пекин, 9 февраля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в стартовом матче на Олимпийских играх в Пекине. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

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Единственную шайбу в матче забросил нападающий сборной России Антон Слепышев за три секунды до конца первого периода.

В следующем матче российские хоккеисты сыграет против команды Дании. Матч пройдёт 11 февраля.