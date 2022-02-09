Куала-Лумпур, 9 февраля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Малайзия объявила о более чем 17 000 случаях заражения коронавирусом за сутки, что является самым высоким показателем с сентября 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Малайзии

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Несмотря на всплеск случаев заражения коронавирусом, Малайзия не закроет границы 1 марта 2022 года. Этот шаг был предпринят для восстановления экономики страны.

По данным министерства здравоохранения Малайзии, в стране за сутки выявили 17 134 носителя коронавируса. 17 сентября 2021 года в Малайзии выявили 17 577 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки выявили 13 944 случаев заражения коронавирусом нового типа.