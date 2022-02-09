Москва, 9 февраля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В ситуации вокруг допинг-тестирования одного из российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине нужно дождаться официальной информации. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений. Пока это источники в СМИ», — сказал Песков.

Он добавил, что в настоящий момент было никаких официальных заявлений.

По его словам, для понимания нужно дождаться разъяснений или от российских спортивных чиновников, или от Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде перенесена из-за проблемы с допинг-тестом у одного из российских фигуристов.

Напомним, турнир выиграла сборная России, в составе которой выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.